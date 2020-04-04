Дочь Мейвезера арестована за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах

Иянна Мейвезер, дочь экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, арестована за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах. При нападении девушка использовала оружие, которое угрожало жизни жертвы, сообщает TMZ.
Конфликт Иянны Мейвезер с другой девушкой произошёл из-за парня. На данный момент обвиняемая находится под стражей в одной из тюрем округа Харрис (штат Техас, США).
Утверждается, что дочь Мейвезера использовала при нападении нож и нанесла потерпевшей два удара. На данный момент жертва находится в больнице и о её состоянии ничего неизвестно.
Напомним, в минувшем месяце девушка потеряла мать, которая была обнаружена мёртвой в автомобиле. Добавим, что Флойд Мейвезер в прошлом не раз сталкивался с проблемами с законом.
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