«У нас военное положение?» Волков — о задержании выгуливавшего собаку москвича

Боец смешанных единоборств Александр Волков прокомментировал задержание москвича, выгуливавшего собаку во время карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.
«Человек гулял с собакой, никого не трогал. Его забрали, собаку оставили. Интересно, кому он мешал и что нарушил? У нас военное положение, или я что-то пропустил», — написал Волков в «Инстаграме».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта действует домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Покидать жильё разрешается лишь в некоторых случаях: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.
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