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Вудли поинтересовался, будет ли UFC проводить турнир 18 апреля

Вудли поинтересовался, будет ли UFC проводить турнир 18 апреля
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил о намерении принять участие в турнире UFC 249 и поинтересовался, состоится ли этот турнир вообще.

«Ребята, хочу чтобы вы знали, я буду выступать на турнире UFC 249. Дал своей команде разрешение организовать это. Тренируюсь как машина и готов провести поединок. Что скажет UFC? Колби Ковингтон или кто-то ещё? Вы приведёте в движение турнир в течение этих двух недель?» — написал Вудли на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, турнир UFC 249 должен пройти 18 апреля. Изначально планировалось, что он пройдёт в Бруклине, ожидалось, что его главным событием станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако из-за пандемии коронавируса проведение шоу в штате Нью-Йорк невозможно, Нурмагомедов уже отказался прилететь в США. За 13 дней до турнира до сих пор непонятно, где он будет организован.

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