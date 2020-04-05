Магомедшарипов: вирус под названием «голод» забирает жизни 8000 детей ежедневно

Боец UFC в полулёгком весе, один из претендентов на титул в этой весовой категории Забит Магомедшарипов намекнул, что, по его мнению, в мире есть более сложные проблемы, чем пандемия коронавируса. Выражая эту мысль, он воспользовался популярным в Сети трендом, приведя статистику детской смертности из-за голода.

«Вирус под названием „голод“ забирает жизни 8000 детей ежедневно, хотя вакцина от него существует и называется едой. Но ты не услышишь об этом в СМИ, знаешь почему? Потому что голод не убивает богатых», — написал Магомедшарипов.

Напомним, на сегодняшний день мир охвачен пандемией коронавируса нового типа, вспышка которого впервые была зарегистрирована в Китае в декабре минувшего года. В марте ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса. В мире зарегистрировано уже более 1,1 млн случаев заражения.