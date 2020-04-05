Трамп: хочу, чтобы фаны вернулись на арены, но не могу назвать дату

Президент США Дональд Трамп поделился информацией о сроках возобновления спортивных состязаний в стране. По словам политика, это произойдёт относительно скоро, однако он не смог назвать конкретной даты.

«Только что разговаривал с руководителями лиг. Все они великие лидеры, и они хотят вернуться. Они должны вернуться, но пока не могут этого сделать. Но спорт не предназначен под коронавирус. Концепция всей нашей нации не предназначена для этого. Как бы то ни было, мы собираемся вернуться как можно быстрее. Болельщики хотят видеть футбол, баскетбол, хоккей и все виды спорта.

Хочу видеть фанов на аренах, но пока не могу назвать точную дату, когда это случится. Можно предполагать, что это случится раньше, чем позже", — приводит слова Трампа MMAJunkie.