Гамзатов не выступит на турнире UFC в Небраске

25 апреля в Линкольне (штат Небраска, США) состоится очередной турнир UFC. В его карде должен выступить россиянин Шамиль Гамзатов. Ожидалось, что его соперником будет экс-претендент на титул чемпиона лиги в полутяжёлом весе Овинс Сен-Прю.

Но теперь стало известно, что встреча не состоится, сообщает MMAJunkie. Гамзатов отказался от участия в шоу из-за невозможности покинуть территорию России в срок. Вместе с тем Сен-Прю по-прежнему намерен выступить, если турнир всё-таки будет проведен. Таким образом, боссам UFC необходимо подобрать замену Гамзатову.

Напомним, последний поединок Шамиль провёл на турнире UFC в Москве в ноябре минувшего года. Тогда он в непростом противостоянии одолел Клидсона Абреу.