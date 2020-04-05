Гамзатов не выступит на турнире UFC в Небраске
25 апреля в Линкольне (штат Небраска, США) состоится очередной турнир UFC. В его карде должен выступить россиянин Шамиль Гамзатов. Ожидалось, что его соперником будет экс-претендент на титул чемпиона лиги в полутяжёлом весе Овинс Сен-Прю.
Но теперь стало известно, что встреча не состоится, сообщает MMAJunkie. Гамзатов отказался от участия в шоу из-за невозможности покинуть территорию России в срок. Вместе с тем Сен-Прю по-прежнему намерен выступить, если турнир всё-таки будет проведен. Таким образом, боссам UFC необходимо подобрать замену Гамзатову.
Напомним, последний поединок Шамиль провёл на турнире UFC в Москве в ноябре минувшего года. Тогда он в непростом противостоянии одолел Клидсона Абреу.
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