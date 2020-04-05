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Сайборг не исключила, что проведёт следующий бой с чемпионкой мира по боксу Брекхус

Сайборг не исключила, что проведёт следующий бой с чемпионкой мира по боксу Брекхус
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Чемпионка Bellator в полулёгком весе, экс-чемпионка Strikeforce, UFC и Invicta FC Крис Сайборг призналась, что рассматривает вариант, при котором следующий бой проведёт по правилам профессионального бокса. В качестве соперницы бразильянка рассматривает абсолютную чемпионку мира Сессилию Брекхус.

«Сейчас провожу много боксёрских тренировок. Думаю о том, чтобы провести следующий бой по правилам бокса. И я, и Сессилия часто говорили о таком поединке. У нас получится отличная схватка. Мне нравится сталкиваться с вызовами, и я никогда не искала лёгких путей. Мне нравится упорно тренироваться и показывать лучшие бои болельщикам. Для меня будет честью сразиться с Брекхус», — приводит слова Сайборг BoxingScene.

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