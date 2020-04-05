Строумэн стал чемпионом WWE. Ранее он проигрывал Тайсону Фьюри
Профессиональный рестлер Брон Строумэн стал чемпионом Вселенной, победив Уилла Голдберга на шоу Wrestlemania 36 во Флориде (США). Строумэн принял участие в шоу на коротком уведомлении — ранее с карда был снят американский профессиональный рестлер Роман Рейнс, который принял решение не участвовать в шоу в целях собственной безопасности, уйдя на карантин из-за пандемии коронавируса.
Примечательно, что 31 октября Строумэн на шоу WWE в Саудовской Аравии проиграл нынешнему чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.
Шоу Wrestlemania 36 разделено на две части. Сегодня, 5 апреля, пройдёт второй день турнира, в котором примут участие бывший боец UFC Брок Леснар и легендарный рестлер Джон Сина.
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