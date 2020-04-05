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Вудли заинтересован в поединке с Ковингтоном на турнире UFC 249 18 апреля

Вудли заинтересован в поединке с Ковингтоном на турнире UFC 249 18 апреля
Бокс/ММА / UFC 0

Малки Кава, менеджер бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, сообщил, что его подопечный готов провести бой против Колби Ковингтона на турнире UFC 249.

«Я говорил с Шоном Шелби о бое с Колби Ковингтоном. Посмотрим, получим ли мы этот поединок 18 апреля», — написал Малки Кава в своём «твиттере».

Напомним, турнир UFC 249 должен пройти 18 апреля. Планировалось, что он пройдёт в Бруклине и главным событием станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако из-за пандемии коронавируса проведение шоу в штате Нью-Йорк невозможно. Нурмагомедов уже отказался лететь в США. За 13 дней до турнира непонятно, где он будет организован.

Ранее Ковингтон мог выступить с Вудли на коротком уведомлении на турнире в Лондоне, однако шоу было отменено.

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