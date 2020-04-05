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Ян — Гарбрандту: у тебя нет подбородка и логики

Ян — Гарбрандту: у тебя нет подбородка и логики
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян ответил на слова Коди Гарбрандта об их потенциально поединке. Гарбрандт накануне объявил о переходе в наилегчайший вес.

Ранее Гарбрандт заявил, что был готов провести бой с Петром Яном летом 2020 года, но Ян предпочёл другой поединок.

«Я получил главный бой турнира против первого номера дивизиона. Я должен был ждать шесть месяцев парня, у которого серия из трёх поражений? У тебя нет подбородка и логики», — написал в своём «твиттере» Пётр Ян.

Коди Гарбрандт занимает девятое место в рейтинге организации в легчайшем весе. Последний раз он побеждал в декабре 2016 года, когда справился с Домиником Крусом и отобрал у него титул. После этого он потерпел три поражения кряду.

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