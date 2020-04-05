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Кремлёв: продлим карантин вернувшимся из Лондона боксёрам до 20–25 дней

Кремлёв: продлим карантин вернувшимся из Лондона боксёрам до 20–25 дней
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о состоянии здоровья спортсменов и о дополнительных мерах безопасности. Напомним, сборная России по боксу 18 марта вернулась из Лондона, где на третий соревновательный день из-за угрозы распространения коронавируса была приостановлена европейская олимпийская квалификация. По возвращении домой все члены делегации были отправлены на двухнедельный карантин. Позднее стало известно, что Антон Кадушин, личный тренер чемпиона мира — 2019 в весовой категории до 75 кг Глеба Бакши, заболел СOVID-19.

«У российских боксёров пока всё нормально со здоровьем. По словам Кадушина, ему становится лучше. Сейчас все боксёры, тренеры, судьи, олимпийские чемпионы стали волонтёрами и помогают людям, которые обратились за помощью во всех регионах.

Но это не касается спортсменов сборной России, вернувшихся из Лондона. Думаю, мы продлим им карантин до 20–25 дней. Здоровье в приоритете», — приводит слова Умара Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.

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