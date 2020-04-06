Дос Аньос: перед боем с Кьезой я облажался со сгонкой веса

Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос рассказал о причинах своего поражения от Майкла Кьезы.
«Кьеза проделал прекрасную работу. Он довольно жёсткий парень и он приятный в общении, но я провёл ужасный бой. Я облажался со сгонкой веса. Я принял решение согнать оставшиеся 3,5 кг в инфракрасной сауне. Это было странно. Десять минут у меня ушло на то, чтобы начать потеть, а потом я сидел там ещё полчаса. Вернувшись домой я понял, что я перегрелся.
Ночью и меня дико болела голова и я не мог заснуть. Я так сильно перегрелся, что после взвешивания мне пришлось нырять в ванну со льдом. После уже я узнал, что инфракрасные сауны нагревают тело изнутри. В этом бою я выдохся уже после первого раунда. У меня не было сил, эта сауна мне всё испортила», — цитирует дос Аньоса MMAJunkie.
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