Журналист сообщил о договорённости Уайта и Путина о вылете Хабиба в США. Уайт отреагировал

Журналист ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что президент UFC Дэна Уайт и президент России Владимир Путин согласовали вылет Хабиба Нурмагомедова в США, чтобы тот смог сразиться с Тони Фергюсоном в поединке, запланированном на 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию без специального разрешения ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Сенсация: Дэна Уайт и Владимир Путин достигли соглашения относительно прилёта в США чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он сразится с Тони Фергюсоном. Это случится, ребята. Турнир UFC 249, как и планировалось, пройдёт 18 апреля», — написал журналист в своём «твиттере».
«Это неправда! Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю полный список участников завтра (сегодня, 6 апреля. — Прим. «Чемпионата»)», — ответил ему Уайт в своём «твиттере».
Поединок Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон рискует сорваться в пятый раз.
Также посмотрите видео, как Нурмагомедов эмоционально смотрит бой друга.
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