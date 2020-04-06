Девушка — боец UFC показала ещё одно фото, на котором она полностью обнажена

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в «Инстаграм» фото с мужем Остином Вандерфордом. Напомним, ранее спортсменка показала фото с домашней тренировки, где она и её муж тренируются полностью обнажёнными, а затем продемонстрировала ещё один снимок, где интимные места удачно прикрыты бокалами.
На новом фото Ванзант и Вандерфорд также полностью обнажены, однако интимные места удачно прикрыты руками мужа спортсменки.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Посмотреть, как выглядит Ванзант, можно на другой фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
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