ESPN: Гэтжи подерётся с Фергюсоном вместо Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соперником Гэтжи станет соотечественник Тони Фергюсон. Об этом сообщает ESPN.

Уточняется, что контракт на поединок ещё не подписан. Напомним, изначально турнир UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок Нурмагомедова и Фергюсона, планировалось провести в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мероприятие пришлось перенести в другое место. Нурмагомедов, по всей вероятности, не сможет принять участие в турнире, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду карантина.

Ранее журналист сообщил о договорённости президента UFC Дэны Уайта и президента России Владимира Путина о вылете Хабиба в США, а Уайт отреагировал.

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