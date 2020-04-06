А. Емельяненко намекнул на нежелание тренироваться. Фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в «Инстаграм» свежую фотографию, в подписи к которой намекнул, что у него нет желания тренироваться.
«Неделя трудовая начинается, а я спать хочу!» — подписал спортсмен фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
Следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Изначально поединок был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить по причине карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новая дата боя — 24 июля.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, ещё один бой завершился вничью.
Также посмотрите видео, как Емельяненко пьёт чай с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
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