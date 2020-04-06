Турнир UFC, на котором должен был выступить Хабиб, может пройти в индейской резервации

Турнир UFC 249, запланированный на 18 апреля, может пройти в одной из индейских резерваций на западном побережье США, где не действуют правила атлетической комиссии соответствующего штата. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, изначально турнир UFC 249 планировалось провести в Бруклине (Нью-Йорк). Главным боем вечера должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. По всей вероятности, бой Нурмагомедов — Фергюсон сорвётся в пятый раз, поскольку Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Журналист сообщил о договорённости Уайта и Путина о вылете Хабиба в США. Уайт отреагировал

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