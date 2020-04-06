Флойд Мейвезер провёл тренировку с сыном. Видео

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер выложил в свой «инстаграм» видео, в котором можно посмотреть, как он тренируется вместе с сыном Корауном.

«Никогда не претендовал на совершенство. Но я стремлюсь быть лучшим отцом из всех возможных.

Учу своего сына Корауна основам. Продолжай в том же духе, я горжусь тобой», — подписал боксёр видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету 43-летнего Мейвезера, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе. Американский спортсмен начал карьеру в 1996 году, последний бой провёл в августе 2017 года, победив ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.