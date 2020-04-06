«Жил у меня дома, а потом столько говна вылил». А. Емельяненко — о Харитонове

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал взаимоотношения с другим бойцом MMA Сергеем Харитоновым. В последнее время спортсмены нередко публично обмениваются острыми репликами.
«Харитонов — нехороший человек (на самом деле Емельяненко употребил нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)! Прям редкостный. Прям такая скотина, сволочь. Он жил у меня дома, а потом столько говна и грязи вылил — что на меня, что на Федю (Фёдора Емельяненко, брата Александра. — Прим. «Чемпионата»). Он сам уже не понимает.
Общаюсь с ребятами, которые сталкиваются с Харитоновым, и они о нём не лучшего мнения. Говорят, что он крыса редкостная», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
Также посмотрите видео, как стронгмен Михаил Кокляев пытался стать боксёром, чтобы побить Емельяненко.
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