Штырков: в Rizin мне хотели сделать титульный бой

Боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ближайшими карьерными планами, признавшись, что у организации Rizin были планы дать ему титульный бой.

«С Rizin пока непонятная ситуация. У них освободился пояс и уже шёл разговор, что они хотят сделать мне титульный бой. Разговор шёл о середине апреля или июня. Но сейчас очень сложная ситуация в мире, поэтому все живут в подвешенном состоянии.

Я планировал выйти на бой на RCC8. Сначала был вариант с бойцом из Литвы Урбонавичюсом, но после закрытия границ матчмейкеры предложили провести бой против кого-то из России. Я согласился. Возможно, что это был бы бой с Евгением Ерохиным», — приводит слова Штыркова пресс-служба промоушена RCC_MMA в «Инстаграме».

Штырков подписал контракт с Rizin в 2019 году, но успел провести в промоушене пока только один бой, нокаутировав Хум Кима.