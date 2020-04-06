Ф. Емельяненко: следующий бой запланирован на осень, он пройдёт в Великобритании или США

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, когда планирует провести следующий поединок. По его словам, возвращения в октагон не стоит ожидать раньше осени.

«Мой бой запланирован на осень, где-то сентябрь или октябрь. Скорее всего, это будет или Великобритания, или США, как и говорил Скотт Кокер.

Как готовиться ребятам в условиях карантина? Команда Fedor Team находится в Кисловодске, на базе. Они, насколько я знаю, даже не имеют права выезжать оттуда. Они все прошли тест на коронавирус. Ребята занимаются, готовятся. В общем, все в форме, все готовятся», — рассказал Емельяненко в интервью, размещённом на канале Сергея Лодыги в YouTube.

Фёдор Емельяненко провёл предыдущий поединок 29 декабря 2019 года. На турнире в Японии он нокаутировал Куинтона Джексона.