«Каменные лица» анонсировали бой Пельменя с бывшим соперником Ф. Емельяненко
Популярный проект известного блогера Амирана Сардарова «Каменные лица» анонсировал большой поединок. Главная звезда шоу Василий Камоцкий, известный под псевдонимом «Пельмень», померится силами с ветераном смешанных единоборств, экс-соперником Фёдора Емельяненко Зулузиньо.
«Судя по комментариям под предыдущим постом, не все поняли, поэтому подтверждаем — да, это действительно тот самый Зулузиньо, у которого был бой с Емельяненко. Как вам уровень? Схватка будет жаркой», — написал Сардаров на канале в YouTube.
41-летний Зулузиньо провёл в смешанных единоборствах 24 поединка, победив в 14 из них. С Фёдором Емельяненко он встретился в декабре 2005 года на турнире «Прайд» и проиграл нокаутом за 26 секунд.
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