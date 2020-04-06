Шлеменко привёл Чечню в пример остальной России

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился своими мыслями об Александре Емельяненко, отметив, что тренировки в Чечне и отказ от алкоголя благотворно влияют на тёзку.

«Если посмотреть, вокруг меня много людей. И бывшие наркоманы, и те, у кого были проблемы с законом. Нужно всем шанс давать. Не спорю, если человек меняться не хочет, то к таким вопросов нет. Александр не такой человек. У него есть срывы, да. И все видим, во что это выливается. Но потом он возвращается в ту же Чечню, где много ограничений. С тем же алкоголем. Я говорю, что надо везде такое вводить. Вот конкретный же пример. Мы видим, как Емельяненко меняется, как он начинает выглядеть здоровым человеком. Я от него не отворачивался никогда. Тем более, давай честно, он является примером для многих парней. И хотелось бы, чтобы он был именно таким примером.

Изменения очевидны, согласись. Не всё потеряно. Надо как-то поддержать человека. Если бы мы в стране делали с алкоголем, как в Чечне, поверь мне, многие бы люди совершенно иначе открылись бы для нас.

Если бы Александр захотел выпить в Чечне, ему бы пришлось делать сложные манипуляции. Кто ему там нальёт? Это же правильно. Там же никто не ходит пьяный по улицам. Пусть только попробуют. Если бы у нас было так везде, было бы хорошо", — приводит слова Шлеменко Sport24.