Ломаченко: больше всего хочу взглянуть в глаза Лопесу после нашего с ним боя

Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василий Ломаченко поделился мыслями о следующем сопернике, чемпионе мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопесе. Украинец отдал должное навыкам Лопеса, но подчеркнул, что тот удерживает «его» пояс.
«Больше всего хочу взглянуть в глаза Лопесу после нашего с ним боя. Хочу посмотреть в глаза ему и его отцу. Интересно увидеть их реакцию.
Что думаю о Лопесе? Отличный боксёр. Молод, голоден до побед, у него есть мощь. Хочу с ним подраться, потому что он удерживает мой титул.
Конечно, я был разочарован, что бой перенесён из-за коронавируса, но всё к лучшему. Сейчас самое главное, чтобы люди выбрались из этого здоровыми и всё вернулось к нормальной жизни", — приводит слова Ломаченко BoxingScene.
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