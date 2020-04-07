Диллон Дэнис — о Хабибе: Конор заставит заплатить эту крысу

Боец Bellator и член команды экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Диллон Дэнис прокомментировал новость о том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249.
Сначала Дэннис написал следующее:
«Проигнорируем тот факт, что Хабиб сбежал от этого боя». Затем он разместил фото Хабиба Нурмагомедова. А в последнем «твите» напомнил о непримиримой вражде россиянина и Конора Макгрегора.
«Запомните мои слова. Конор Макгрегор заставит заплатить эту крысу. Не могу дождаться реванша», — написал американец.
Напомним, Диллон Дэнис стал известен после выходки во время боя Хабиба и Конора. Тогда, по словам россиянина, он провоцировал его оскорбительными выкриками. После завершения той встречи Нурмагомедов самовольно покинул клетку и в том числе имел конфликт с Дэнисом.
В преддверии противостояния Макгрегора с Нурмагомедовым ирландец также всячески провоцировал соперника.
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