Диллон Дэнис — о Хабибе: Конор заставит заплатить эту крысу

Боец Bellator и член команды экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Диллон Дэнис прокомментировал новость о том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249.

Сначала Дэннис написал следующее:

«Проигнорируем тот факт, что Хабиб сбежал от этого боя». Затем он разместил фото Хабиба Нурмагомедова. А в последнем «твите» напомнил о непримиримой вражде россиянина и Конора Макгрегора.

«Запомните мои слова. Конор Макгрегор заставит заплатить эту крысу. Не могу дождаться реванша», — написал американец.

Напомним, Диллон Дэнис стал известен после выходки во время боя Хабиба и Конора. Тогда, по словам россиянина, он провоцировал его оскорбительными выкриками. После завершения той встречи Нурмагомедов самовольно покинул клетку и в том числе имел конфликт с Дэнисом.

В преддверии противостояния Макгрегора с Нурмагомедовым ирландец также всячески провоцировал соперника.