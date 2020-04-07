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Гэтжи: я в ужасе, и мне это нравится

Гэтжи: я в ужасе, и мне это нравится
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Джастин Гэтжи прокомментировал подписание контракта на турнир UFC 249, в ходе которого он станет участником главного поединка шоу и встретится с Тони Фергюсоном за пояс временного чемпиона лиги.

«Я в ужасе и мне, чёрт возьми, нравится это», — написал американец на своей странице в «Твиттере».

Джастин Гэтжи занимает третье место в рейтинге лёгкого веса. В UFC он провёл шесть поединков, победив в четырёх из них и дважды проиграв.

Напомним, что Гэтжи в бою с Фергюсоном заменит Хабиба Нурмагомедова. Россиянин заявил о невозможности провести бой на турнире UFC 249, так как он до сих пор не знает место, где должно пройти шоу. Невзирая на анонс боя Гэтжи — Фергюсон, в UFC так и не указали арену, на которой пройдёт схватка. UFC 249 запланирован на 18 апреля.

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