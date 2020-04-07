48-летний Бриггс подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, 48-летний Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC, сообщает пресс-служба организации на странице лиги в «Твиттере».
Дата дебюта американца в лиге ещё не определена. Бриггс начал профессиональную карьеру боксёра ещё в 1992 году. Первая настоящая слава к нему пришла в 1997 году, когда он победил легендарного Джорджа Формана. После того поражения Форман окончательно завершил карьеру.
в 2006 году Бриггс стал чемпионом мира по версии WBO, тогда он нокаутировал Сергея Ляховича и отобрал у того титул чемпиона мира. Уже в следующем бою он утратил регалию, уступив Султану Ибрагимову. За годы карьеры американец также бился с Ленноксом Льюисом, Виталием Кличко и другими.
Последний раз он появлялся на ринге в 2016 году.
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