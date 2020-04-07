Владимир Кличко: жутко, что Фьюри продолжает думать и мечтать обо мне в сауне

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко прокомментировал интервью чемпиона мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, в котором британец вспомнил, как пересидел украинца в сауне.

«Продолжаю читать эти странные истории о воспоминаниях Фьюри, связанных с сауной. Во-первых, очевидно, что в то время в его голове было какое-то соревнование. Во-вторых, жутко, что Фьюри продолжает думать и мечтать обо мне в сауне», — написал Владимир в «Твиттере».

Напомним, в 2015 году Фьюри победил Кличко единогласным решением судей и отобрал у того пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья. 22 февраля, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.