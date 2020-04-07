Тайсон Фьюри: Уайлдер согласился на третий бой из-за денег

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри выразил мнение, что американец Деонтей Уайлдер согласился на третий бой из-за денег.

«Да, я был удивлен, что он принял третий бой, потому что во второй раз был односторонний поединок. Он не выиграл ни секунды во втором бою. Уайлдеру уже 34 года, сколько ему предстоит больших драк после такого доминирования? Я не знаю личных обстоятельств этого человека, но из того, что я видел об этих американских бойцах и спортсменах, они всегда ведут образ жизни рок-звезды, даже если они не рок-звёзды. Они быстро тратят много денег. Так что я уверен, что с финансовой точки зрения это заманчивое предложение. Я думаю, что именно из-за денег он принимает третий бой», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, в первом поединке боксёров в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, состоявшемся 22 февраля, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.