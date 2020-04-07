Ассоциация врачей призывает к прекращению смешанных единоборств во время COVID-19

Совет директоров ассоциации врачей профессиональных боёв выступил с заявлением, в котором содержится призыв отложить все мероприятия по боевым видам спорта из-за пандемии коронавируса, независимо от того, сколько людей присутствует на этом мероприятии. Об этом сообщает MMAJunkie.

Письмо пришло в тот же день, когда появились новости, что UFC продолжит работу с турниром UFC 249, главным событием которого станет бой Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи.

В дополнение к опасениям за здоровье бойцов и всех остальных, кто связан с соревнованиями по единоборствам, ассоциация также отметила, что участники боевых видов спорта нередко требуют медицинской помощи после боёв, что может увеличить нагрузку на медицинские учреждения, которые в некоторых местах уже не справляются с выпавшей нагрузкой из-за коронавируса.

«Спортивные мероприятия по всему миру были отменены в связи с повышенным риском заражения и передачи инфекции участниками, болельщиками, официальными лицами и вспомогательным персоналом. Мы рекомендуем отложить все спортивные единоборства до дальнейшего уведомления. Это включает любые события, независимо от количества вовлечённых людей. Любой боевой спорт, происходящий во время этой глобальной пандемии, подвергает спортсменов, официальных лиц и всех, кто участвует в этом событии, ненужному риску заражения и передачи COVID-19. Кроме того, спортсмены, занимающиеся единоборствами, часто нуждаются в медицинской помощи после боя, и мы не хотим видеть дополнительную нагрузку на уже перегруженную медицинскую систему.

Наша организация остаётся неизменной в нашей миссии: обслуживать и защищать тех, кто занимается единоборствами», — говорится в опубликованном заявлении.