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Льюис объяснил, почему считает Холифилда самым сложным соперником

Льюис объяснил, почему считает Холифилда самым сложным соперником
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис пояснил, почему считает Эвандера Холифилда самым сложным соперником в карьере. Льюис и Холифилд провели два боя: в марте 1999 года судьи зафиксировали ничью, а в ноябре того же года британец победил американца единогласным решением судей.

«Люди искренне удивляются, когда я говорю, что Холифилд был самым сложным моим соперником — не путайте с моим самым сложным боем, с Рэем Мерсером, — но когда я объясню почему, всё станет ясно.

У Холифилда, как и у меня, была длительная любительская карьера, что очень помогло ему на профессиональном ринге. Он начал заниматься боксом в девять лет и был бронзовым призёром Олимпиады-1984. До перехода в тяжёлый вес он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и, возможно, лучшим боксёром этого веса в истории», — написал Льюис в «Инстаграме», прикрепив текст к фото Холифилда.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» боксёра.

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