«Рен-ТВ» покажет турнир UFC 249, несмотря на замену Хабиба на Гэтжи

В пресс-службе российского телеканала «Рен-ТВ» подтвердили, что покажут турнир по смешанным единоборствам UFC 249 в прямой трансляции, несмотря на то что на нём не выступит российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгкой весовой категории. Турнир состоится в ночь с 18 на 19 апреля мск.
Напомним, изначально главным боем турнира UFC 249 должен был стать поединок 31-летнего Нурмагомедова и 36-летнего Тони Фергюсона. Однако Хабиб лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и россиянина заменили на Джастина Гэтжи. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи станет временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Также посмотрите видео, как Хабиб «убивает» снаряд в зале Махачкалы.
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