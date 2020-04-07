Подписчикам понравился комментарий девушки-бойца под постом с полным кардом UFC 249

Пользователи «Инстаграма» оценили комментарий выступающей в UFC Меган Андерсон под постом с полным кардом турнира UFC 249. Ранее стало известно, что соперником Тони Фергюсона в главном бое вечера станет Джастин Гэтжи, который заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«А кард довольно плотный», — написала Андерсон в комментариях к соответствующему посту в «инстаграме» UFC.
Комментарий спортсменки собрал более 700 лайков от пользователей.
Полный кард UFC 249:
Джастин Гэтжи — Тони Фергюсон;
Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;
Грег Харди — Йорган Де Кастро;
Висенте Луке — Нико Прайс;
Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс;
Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну;
Юрая Холл — Жакаре Соуза;
Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес;
Марлон Вера — Рей Борг;
Майкл Джонсон — Хама Ворти;
Сиджара Юбэнкс — Сара Морас;
Райан Спанн — Сэм Алви.
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