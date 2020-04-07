Подписчикам понравился комментарий девушки-бойца под постом с полным кардом UFC 249

Пользователи «Инстаграма» оценили комментарий выступающей в UFC Меган Андерсон под постом с полным кардом турнира UFC 249. Ранее стало известно, что соперником Тони Фергюсона в главном бое вечера станет Джастин Гэтжи, который заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«А кард довольно плотный», — написала Андерсон в комментариях к соответствующему посту в «инстаграме» UFC.

Комментарий спортсменки собрал более 700 лайков от пользователей.

Полный кард UFC 249:

Джастин Гэтжи — Тони Фергюсон;

Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;

Грег Харди — Йорган Де Кастро;

Висенте Луке — Нико Прайс;

Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс;

Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну;

Юрая Холл — Жакаре Соуза;

Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес;

Марлон Вера — Рей Борг;

Майкл Джонсон — Хама Ворти;

Сиджара Юбэнкс — Сара Морас;

Райан Спанн — Сэм Алви.