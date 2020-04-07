Канделаки рассказала об оскорблениях со стороны фанатов Нурмагомедова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала об угрозах, исходивших в её адрес от болельщиков действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Сначала некий фанат (говорят, что даже родственник) Хабиба Нурмагомедова пообещал сделать больно журналисту «Матч ТВ» Саше Лютикову. Тот, конечно, задал провокационные вопросы по поводу отмены боя с Тони Фергюсоном, но мы всё-таки в XXI веке живём — плюрализм, клики и прочие атрибуты хайпа никак не преступление.
Я оставила у Саши комментарий под постом с записью угроз и сказала, что настоящий Кавказ – прежде всего про уважение. Теперь же мои друзья от спорта из Дагестана прислали новую аудиозапись, и что я только там про себя не услышала… «Чуть попутала, дворняжка», «Это тебя должны за ухо к нам привести», «тебе рот надо закрыть», «Я считаю, что она — это расходный материал», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Также посмотрите видео, как Хабиб бьёт фаната в живот по его же просьбе.
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