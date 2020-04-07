Лопес: мне не нужен бой с Ломаченко, чтобы быть лучшим в своём деле

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес поделился мнением о будущем поединке с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василием Ломаченко.
«У меня есть не только сила и скорость. У меня есть интеллект, который позволяет мне побеждать. Никто не дрался с Ломаченко так, как это делаю я. Мне не нужен бой с Ломаченко, чтобы быть лучшим в своём деле. Но мы хотим этот бой. Я хочу стать лучшим в лёгком весе, прежде чем я перейду в другую весовую категорию», — цитирует Лопеса Boxing News 24.
Ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса бой был перенесён. Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Василий Ломаченко последний раз появлялся на ринге в августе 2019 года и победил Люка Кэмпбелла.
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