Пётр Ян: что я сказал по ситуации с Хабибом, чтобы его задеть?

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о видеозаписи, на которой неизвестный человек, ранее представлявшийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, прошёлся по критикам российского чемпиона UFC.



«Мне прислали эту видеозапись, я посмотрел. А что я сказал по ситуации с Хабибом, чтобы его задеть? Я понимаю всю ситуацию, всю игру. Хабиб проводил сборы в Америке, оттуда улетел. Если сейчас скажут, что бой будет в США, он сам не захочет туда лететь. Я исхожу из того, что говорит его отец. Грубо говоря, они хотят, чтобы бой прошёл на их территории и на их условиях. В принципе люди не умеют слушать и читать. У меня не было мысли о том, что Хабиб боится полететь на бой с Тони и так далее. Я к тому, что он принимает свои правила и не хочет лететь в Америку за такой короткий промежуток времени до боя. То, что этот парень говорит про Таиланд и каких-то ребят, — это чушь полная. В Таиланде было 150 различных историй в плане недопонимания с ребятами. В принципе все вопросы мы разрешили словесно», — приводит слова Петра Яна Sport24.

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