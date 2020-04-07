WTKF планирует запустить серию турниров с участием команд А. Емельяненко и Харитонова

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что он планирует запустить серию турниров с участием российских бойцов смешанных единоборств Сергея Харитонова, Александра Емельяненко, Максима Новоселова, а также пауэрлифтера Михаила Кокляева.
«Когда ситуация с коронавирусом в России нормализуется, мы планируем запустить такой же турнир и тур. Мы работаем над тем, чтобы капитанами российских команд были Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Так что, Сашка, собирай стенку. А также Михаил Кокляев и Максим Новосёлов», — приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».
До этого Хрюнов сообщил, что с 11 апреля в Минске запустит серию турниров по единоборствам Гран-при WTCF с участием четырёх команд, которые возглавят Александр Устинов, Алексей Кудин, Алексей Игнашов и Петр Романкевич.
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