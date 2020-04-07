Джо Роган будет комментировать турнир UFC 249

Комментатор боёв UFC Джо Роган будет работать комментатором на турнире UFC 249. Об этом сообщил президент UFC Дэна Уайт.



«Джо Роган будет там», — приводит слова Дэны Уайта пресс-служба UFC.



Напомним, ранее Роган отказался работать на турнире. Роган раскритиковал решение UFC проводить турнир и предположил, что проверки на коронавирус перед боем не будут достаточно качественными.



«Что, если у Хабиба коронавирус? Или вдруг болеет Фергюсон? Неужели тогда они подерутся?» — говорил Роган.



Напомним, ранее стало известно, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир пройдёт на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи станет временным чемпионом UFC в лёгком весе.

«Что, если у Хабиба коронавирус?» Роган отказался работать на бое Нурмагомедов — Фергюсон