Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Нужны рейтинги и деньги». Хирн — о решении UFC провести турнир 18 апреля

«Нужны рейтинги и деньги». Хирн — о решении UFC провести турнир 18 апреля
Бокс/ММА / UFC 0

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о решении UFC провести турнир UFC 249 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.

«Это просто невероятно. Даже я не стал бы организовывать турнир в такой ситуации. Даже не рассматриваю такие варианты. Думаю, дело в упрямстве Дэны Уайта. Это делает его столь успешным, но иногда стоит откинуться на спинку кресла и выбросить белый флаг. Удивлён, что ESPN продолжает продвигать это шоу. Думаю, им нужны рейтинги и деньги. Но Sky Sports и DAZN не разрешили бы мне сейчас проводить какие-либо мероприятия», — приводит слова Эдди Хирна Daily Express.

Напомним, ранее стало известно, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир пройдёт на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи станет временным чемпионом UFC в лёгком весе.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020