«Нужны рейтинги и деньги». Хирн — о решении UFC провести турнир 18 апреля

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о решении UFC провести турнир UFC 249 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.
«Это просто невероятно. Даже я не стал бы организовывать турнир в такой ситуации. Даже не рассматриваю такие варианты. Думаю, дело в упрямстве Дэны Уайта. Это делает его столь успешным, но иногда стоит откинуться на спинку кресла и выбросить белый флаг. Удивлён, что ESPN продолжает продвигать это шоу. Думаю, им нужны рейтинги и деньги. Но Sky Sports и DAZN не разрешили бы мне сейчас проводить какие-либо мероприятия», — приводит слова Эдди Хирна Daily Express.
Напомним, ранее стало известно, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир пройдёт на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи станет временным чемпионом UFC в лёгком весе.
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