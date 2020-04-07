Гэтжи: раньше никогда не выходил на бой на коротком уведомлении, но я готов к риску

Боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в лёгком весе.
«В бою с Фергюсном очень много неизвестности. Но я знаю, с кем буду драться. Тони готовился к титульному бою с Хабибом. Мне нужно встретиться с моими страхами и сделать всё правильно. Раньше никогда не выходил на бой на коротком уведомлении, но раньше мне не предлагали титульный бой. Я для этого и работал. Готов к риску. Что потеряю, если проиграю? Буду там же, где и сейчас. Так что выйду в октагон и получу свой чек. Сейчас есть шанс получить что-то гораздо большее. Я здесь для того, чтобы заявить о себе.
Фергюсон — идеальный партнёр для боя. Он не устаёт, у него невероятное кардио, а я сильно бью. Когда ударю его, он уснёт. Если не удастся нокаутировать его, получу рассечение от его локтей. Может быть, он задушит меня в концовке. Я готов к любому развитию событий. Главное — не разочароваться и не разочаровать семью», — приводит слова Гэтжи TMZ.
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