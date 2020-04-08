Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как ровно два года назад стал чемпионом UFC

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, опубликовал пост в «Инстаграме», в котором напомнил, что ровно два года назад, 7 апреля 2018 года, он завоевал чемпионский пояс. В том поединке россиянин победил Эла Яквинту.

«Ровно 2 года назад, как же быстро время проходит, история продолжается», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

После победы над Яквинтой Нурмагомедов дважды защитил пояс, сперва победив Конора Макгрегора, а затем Дастина Порье. Третья защита титула должна была состояться 18 апреля, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего соперником Тони Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249 станет Джастин Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео, как Нурмагомедов незаметно заснял Даниэля Кормье в неловкий момент.