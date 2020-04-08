Поветкин прокомментировал конфликт братьев Емельяненко

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал напряжённые отношения между бойцами смешанных единоборств Фёдором и Александром Емельяненко.

Братья Емельяненко, которые поссорились несколько лет назад, периодически публично обмениваются резкими репликами. Ранее Фёдор заявил, что Александр для него всё равно что мёртв, а тот в ответ посоветовал «закрыть рот».

«Это два брата, к обоим хорошо отношусь. Братья не должны между собой ругаться, а если что-то между ними есть, то они должны с глазу на глаз это выяснить, не афишируя это», — сказал Поветкин во время прямого эфира в «инстаграме» промоутерской компании «Мир бокса».

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