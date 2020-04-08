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Менеджер Хабиба заявил о его готовности сразиться с победителем боя Фергюсон — Гэтжи

Менеджер Хабиба заявил о его готовности сразиться с победителем боя Фергюсон — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов готов выйти в октагон с победителем боя Тони ФергюсонДжастин Гэтжи, который состоится 18 апреля. Об этом сообщил Ризван Магомедов, менеджер Нурмагомедова.

«Очевидно, что соперником будет победитель боя Гэтжи — Фергюсон. Это обязанность чемпиона — защитить свой пояс. Тут определится соперник», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, изначально соперником Фергюсона в поединке 18 апреля должен был стать Нурмагомедов, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего его заменили на Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео, как Хабиб «убивает» снаряд в зале Махачкалы.

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