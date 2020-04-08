Первый триумф в UFC, разборки с Конором и приём у Путина. Яркие фото карьеры Нурмагомедова
Два года назад, 7 апреля 2018 года, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов впервые завоевал чемпионский пояс UFC в лёгкой весовой категории, победив американца Эла Яквинту.
После победы над Яквинтой Нурмагомедов дважды защитил пояс, сперва победив Конора Макгрегора, а затем Дастина Порье. Третья защита титула в бою с Тони Фергюсоном должна была состояться 18 апреля, но Хабиб был лишён возможности вылететь из России в США из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соперником Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249 станет Джастин Гэтжи.
Главные кадры карьеры действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — в нашей фотоподборке.
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