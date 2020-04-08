Поветкин поставил Ломаченко выше Мейвезера

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал об отношении к украинцам Александру Усику и Василию Ломаченко. Россиянин признался, что болеет за украинцев, и заявил, что Ломаченко лучше Флойда Мейвезера.
«Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксёр. В тяжёлом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.
Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я всё-таки выберу Ломаченко», — сказал Поветкин во время прямого эфира в «инстаграме» промоутерской компании «Мир бокса».
Напомним, на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе, у Ломаченко 14 побед и одно поражение.
Также посмотрите видео трюков в исполнении Ломаченко.
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