Гэтжи: Фергюсон получит от меня 18 минут чистого ада и ярости

Боец UFC Джастин Гэтжи рассказал, что пока лишь на 90% готов к поединку с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в лёгком весе, при этом он обещал устроить своему оппоненту 18-19 минут настоящего ада.



«Он точно получит от меня 18-19 минут чистого ада, чистой ярости. Я знаю, какой сильный у меня удар. Но после этого будет очень сложно бороться с Фергюсоном. Сейчас я готов на 90%. Думаю, к нашему бою этот показатель можно будет оценить в 95%.



Я подвергаю свой организм большому стрессу. За последние 10 дней скинул 5,5 килограммов. Но когда мы окажемся в клетке, я выложусь на все сто процентов, как всегда это делаю. Люди ценят старания, и обещаю, что приложу максимум усилий», – приводит слова Гэтжи BJ Penn.



Напомним, изначально соперником Фергюсона в поединке 18 апреля должен был стать действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина. Его заменили на Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.