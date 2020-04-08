Уайт объяснил, почему не называет место проведения UFC 249 с участием Фергюсона и Гэтжи

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, почему скрывает от широкой публики место проведения турнира UFC 249, главным боем которого станет поединок между Джастином Гэтжи и Тони Фергюсоном.
«Есть масса людей, которые сразу будут звонить по всем инстанциям, как только узнают место проведения. Или попытаются проникнуть на него. Именно поэтому я не называю локацию. Турнир пройдёт 18 апреля на ESPN, а его точное место не имеет никакого значения. Там будем только мы. Возможно, возьмём с собой несколько журналистов. Мероприятие закрыто для фанатов. Думаю, этой информации вполне достаточно», — заявил Уайт в эфире ESPN.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Ранее он сообщил, что в ближайшее время арендует частный остров для подготовки бойцов и проведения UFC 249.
Напомним, турнир должен состояться 18 апреля. Главным событием турнира станет бой Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи, которые оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе. В соглавном поединке состоится бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.
Полный файткард турнира UFC 249 доступен на «Чемпионате».
- 8 апреля 2020
-
18:42
-
17:36
-
15:39
-
14:16
-
13:00
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
10:03
-
09:44
-
09:00
- 7 апреля 2020
-
23:50
-
22:59
-
22:00
-
21:01
-
19:23
-
18:58
-
17:40
-
16:43
-
16:03
-
14:58
-
14:00
-
13:01
-
12:08
-
11:40
-
10:19
-
08:48
-
08:43
-
08:36
-
08:00
-
06:04
-
05:47
-
04:33
-
04:15
-
01:31