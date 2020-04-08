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Уайт объяснил, почему не называет место проведения UFC 249 с участием Фергюсона и Гэтжи

Уайт объяснил, почему не называет место проведения UFC 249 с участием Фергюсона и Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, почему скрывает от широкой публики место проведения турнира UFC 249, главным боем которого станет поединок между Джастином Гэтжи и Тони Фергюсоном.

«Есть масса людей, которые сразу будут звонить по всем инстанциям, как только узнают место проведения. Или попытаются проникнуть на него. Именно поэтому я не называю локацию. Турнир пройдёт 18 апреля на ESPN, а его точное место не имеет никакого значения. Там будем только мы. Возможно, возьмём с собой несколько журналистов. Мероприятие закрыто для фанатов. Думаю, этой информации вполне достаточно», — заявил Уайт в эфире ESPN.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Ранее он сообщил, что в ближайшее время арендует частный остров для подготовки бойцов и проведения UFC 249.

Напомним, турнир должен состояться 18 апреля. Главным событием турнира станет бой Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи, которые оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе. В соглавном поединке состоится бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.

Полный файткард турнира UFC 249 доступен на «Чемпионате».

Уайт заявил об аренде частного острова для проведения турнира UFC 249
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