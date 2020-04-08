Волков анонсировал общение с врачом, заразившимся коронавирусом

Боец UFC Александр Волков продолжает тщательно отслеживать события, связанные с пандемией коронавируса. Более того, в ближайшее время россиянин решил организовать для своих подписчиков прямой эфир с врачом, заразившимся коронавирусом.

«Привет! Как проходит ваша самоизоляция? Те, кто поддерживает это, — большие молодцы. Чтобы вы понимали, что всё это не зря, или чтобы переубедить вас, завтра мы в прямом эфире встретимся с с врачом, который заразился коронавирусом.

Он расскажет, как протекает болезнь, как от неё защититься, что нужно делать. Он находится на карантине и готов пообщаться с нами. Всех жду в прямом эфире у меня в «Инстаграме». Все пообщаемся и узнаем об этой болезни изнутри», — рассказал Волков на своей странице в социальной сети.