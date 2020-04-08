Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайсон Фьюри: оставайтесь дома, коронавирус может забрать любого

Тайсон Фьюри: оставайтесь дома, коронавирус может забрать любого
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к болельщикам с призывом оставаться дома и не нарушать условий карантина во время пандемии коронавируса. По его словам, болезнь не будет выбирать своих жертв и может поглотить сильнейших.

«Коронавирус — самая большая угроза из всех, с которыми сталкивалась наша страна в последние годы. Наша лучшая защита — оставаться дома. Болезнь опасна не только для пожилых и людей из группы риска. Коронавирус может забрать любого, независимо от того, насколько неуязвимым вы себя чувствуете.

Так что хочу попросить вас: если вы хотите помочь, оставайтесь дома. Это единственный путь остановить распространение болезни. Прислушайтесь к этому совету, спасите жизни и защитите нашу систему здравоохранения. С наилучшими пожеланиями, и да благословит вас Господь», — сказал Фьюри на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020