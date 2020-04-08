Тайсон Фьюри: оставайтесь дома, коронавирус может забрать любого

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к болельщикам с призывом оставаться дома и не нарушать условий карантина во время пандемии коронавируса. По его словам, болезнь не будет выбирать своих жертв и может поглотить сильнейших.

«Коронавирус — самая большая угроза из всех, с которыми сталкивалась наша страна в последние годы. Наша лучшая защита — оставаться дома. Болезнь опасна не только для пожилых и людей из группы риска. Коронавирус может забрать любого, независимо от того, насколько неуязвимым вы себя чувствуете.

Так что хочу попросить вас: если вы хотите помочь, оставайтесь дома. Это единственный путь остановить распространение болезни. Прислушайтесь к этому совету, спасите жизни и защитите нашу систему здравоохранения. С наилучшими пожеланиями, и да благословит вас Господь», — сказал Фьюри на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».