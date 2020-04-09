Намаюнас, выступающая в соглавном поединке UFC 249, пропустит турнир

Экс-чемпионка UFC 27-летняя американка Роуз Намаюнас пропустит турнир UFC 249, который должен состояться на частном острове, сообщает ESPN в «Твиттере».
В понедельник, 6 апреля, на фоне растущих опасений по поводу пандемии коронавируса, стало известно, что турнир UFC 249 официально состоится. Уже к среде, 8 апреля, файткард турнира потерял бойца в соглавной паре. Бывшая чемпионка среди женщин в полулёгком весе Роуз Намаюнас решила отказаться от своего долгожданного реванша с Джессикой Андраде. Причины отказа Намаюнас не раскрываются, однако, UFC, как сообщается, уже находится в поисках альтернативного противника для Андраде, которыми могут стать Клаудия Гаделья и Карла Эспарза.
Намаюнас должна была прервать почти годичное отсутствие, пытаясь взять реванш за потерю титула в бою с Андраде в мае 2019 года на UFC 237. 27-летняя американка литовского происхождения провела в UFC в общей сложности девять поединков, победив в шести из них.
UFC 249 пройдёт в субботу, 18 апреля, главным событием которого станет бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
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